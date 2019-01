Ariana Grande acusada de plagio por ‘7 Rings’

La semana pasada Ariana Grande lanzaba ‘7 Rings’ acompañado de un vídeo que no dejó indiferente a nadie. Mientras que los fans recibían esta nueva canción entre elogios, hay quienes empezaron a señalar las similitudes entre la canción de Ariana con la de otros raperos.

La canción se presentaba como el primer lanzamiento de Ariana Grande en 2019, empezaba el año con un sonido que combinada el hip hop y el trap. Un vídeo donde derrochaba lujo y flow, cuyas visitas se dispararon en poco tiempo. Pero entre tanta celebración por parte de la cantante y sus fans, Princess Nokia se pronunciaba en Twitter para acusar a la cantante de plagio. La rapera señalaba que Ariana había plagiado partes de su canción ‘Mine’.

Princess Nokia shades Ariana Grande for allegedly copying off her in her new song “7 Rings” pic.twitter.com/ARNSRLfMYV — unkindteen (@unkindteens) January 18, 2019

Pero esto no quedó ahí, Soulja Boy se sumó a las acusaciones de plagio contra Ariana Grande, quien aseguró que la cantante le había copiado el flow del coro de ‘Pretty Boy Swag’. El rapero tachó a Ariana de ladrona y exigió que le diera su crédito.

Give me my credit. Period https://t.co/Akhp2BXcuY — Soulja Boy (Young Drako) 💲🔌🔫 (@souljaboy) January 19, 2019

No es la primera vez que Ariana Grande se encuentra en medio de las polémicas y es que también se la ha acusado de apropiarse de la cultura afroamericana por una parte del estribillo de ‘7 Rings’ que dice “You like my hair? Gee, thanks, just bought it”. Esto es algo que también señalaba Princess Nokia en su vídeo donde señalaba el plagio. Respecto a esto, Ariana se ha pronunciado para pedir disculpas por la frase, diciendo que no pretendía ofender a nadie, pero no ha dicho nada sobre las graves acusaciones que ha recibido por parte de ambos raperos.

Las redes sociales están que arden ante lo que ha sucedido, los fans se encuentran divididos entre quienes acusan a Ariana de plagio y quienes la defienden.

