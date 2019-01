Ariana Grande anuncia álbum para febrero

La estrella utilizó su Instagram para anunciar el que será su quinto álbum, además de incluir el repertorio de canciones, que incluye “Imagine”, “7 Rings”, “Needy”, “NASA”, “Bloodline”, “Fake Smile”, “Bad Idea”, “Make Up”, “Ghostin”, “In My Head”, “Thank U Next” y “Break Up With Your Girlfrieng I’m Bored”.

De esta forma, Ariana Grande confirma que el lanzamiento será el próximo 8 de febrero y se denominará “Thank U Next”. Este disco llegará menos de un año después de “Sweetener”, trabajo que nos ha brindado en el pasado mes de agosto.

La artista explicó en su Instagram que existirán dos versiones, una “dark version” para la versión física, y una “pink version” para la versión digital.

Además, la cantante ha anunciado que comenzará una nueva gira que la llevará por toda Norteamérica a partir del próximo 18 de marzo.

