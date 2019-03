ARIANA GRANDE ESTRENA “RULE THE WORLD”

Ariana Grande estrena vídeo musical junto al rapero 2 Chainz.

Ariana Grande ha estrenado nuevo videoclip y ha vuelto a dejarnos con la boca abierta. Esta vez se trata de una colaboración con el rapero 2 Chainz en un tema titulado “Rule the world”. Esta canción se incluye en el último disco de 2 Chainz “Rap or go to the league”, que ya es número uno en Estados Unidos. “El álbum de mi amigo sale este noche. Gracias por dejarme ser parte de tu álbum. Me encanta nuestra canción y te quiero”, decía la cantante.

El videoclip, dirigido por Sebastian Sdaigui, ya está disponible en Youtube y en menos de 24 horas ya obtiene más de 1 millón de reproducciones. En el video encontramos a los dos artistas en un club de jazz de los años 50, donde Ariana es la estrella del escenario.

Me gusta: Me gusta Cargando...