Ariana Grande no irá a los Grammy

Con dos nominaciones ha rechazado ir a la gala de los Premios debido a un desacuerdo con los productores, según la revista Variety.

La gala que se celebra el próximo 10 de febrero en Los Ángeles, es la cita musical más importante del año contará con Alicia Keys como gran maestra de ceremonias, pero no contará con la interprete de “Thank u, next”.

La cantante de “7 rings”, el temazo que en dos semana supera las 135 millones de visualizaciones en Youtube, ha dado respuesta negativa a la propuesta de la organización de los Grammy de hacer un remix con esta y otra canción propuesta por ellos. Desde un principio la organización le propuso una canción y esto no agradó nada a la artista tras ello, le propusieron el remix, pero aún así, la artista no lo ha pensado mucho y se ha negado a ello.

Ariana tenía acordada una actuación, además de ello está nominada a dos categorías en estos premios, Mejor Álbum Pop por ‘Sweetener’ y Mejor Interpretación Pop Solista por “God is a woman”, pero todo indica a que no acudirá a los Premios.

La joven no se ha pronunciado al respecto, parece que está enfocada en su nuevo single, “Break Up with Your Girlfriend, I’m Bore”, que saldrá este viernes junto a su álbum, como ha anunciado en redes sociales.

Estas últimas semanas no están siendo nada fácil para la joven, tras lo ocurrido con su tatuaje en japonés que causo el revuelo en las redes y se hicieron muchas bromas al respecto. A ello se suman las acusaciones de plagio por “7 rings” visual y musical por varios raperos.

