Ariana Grande podría sacar nueva colaboración

Ariana Grande podría estar preparando nueva canción con Savan Kotecha.

La cantante mediante un stories en Instagram anunciaba:“¡No puedo esperar para que vean todos en lo que hemos estado trabajando!”, se refiere a Savan Kotrcha, aunque recientemente Ariana confesaba que no estaba entre sus planes sacar nueva música, puede que la artista no tenga pensado sacar un nuevo disco si estaría pensando en nueva colaboración.

Este composotior no es muy conocido en el mundo de la música pero si es muy importante en la carrera musical de la artista. Entre algunas de las canciones que Kotecha ha colaborado en la composición de temas como: «God is a woman» y «Break up with your girlfriend», «I’m bored».

Hace varios días que la banda británica Little Mix aseguró que le encantaría trabajar junto a Ariana Grande. La redes sociales se revolucionaron con esta confesión y comenzaron a pedir una colaboración cuanto antes, todavía Ariana no se ha pronunciado al respecto. parece que nos tocará esperar para conocer nueva música de la artista, pero mientras tanto podemos disfrutar de este temazo, que se coloca en la posición numero 1 de nuestra LISTA MASTER FM:

