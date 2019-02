Ariana Grande resurge de sus cenizas con su nuevo álbum “thank u, next”

Ariana Grande lanza su nuevo álbum “thank u, next” de la mano de su nuevo vídeo para “break up with your girlfriend, i’m bored”.

Ha sido en la madrugada de este viernes cuando la cantante de Florida publicaba su quinto álbum de estudio con 12 canciones inéditas. Álbum que llega ni siquiera un año después de su último trabajo, Sweetener, disco lleno de referencias a los episodios de ansiedad que había sufrido tras los atentados después de su concierto en Manchester con su Dangerous Woman Tour.

Muchas son las cosas por las que ha pasado la joven cantante en tan poco tiempo: la sonada ruptura con el que era su prometido Pete Davidson, la muerte prematura de su ex novio Mac Miller y el odio que, sorprendentemente, se llevó por todo ello en las redes sociales.

Inspirada en todo esto, Grande ha sabido resurgir de sus cenizas y publicar uno de los discos más sinceros de su discografía, en el que habla de la importancia de rodearte de buenas amistades en momentos difíciles, de centrarse más en el amor propio que en el ajeno, de aceptar que no estás bien emocionalmente y que puede vivir sexualidad libremente y sin compromisos, entre otros temas que se lanza por abordar.

Todo ello, dentro de un estilo que muchos críticos se han aventurado a catalogar como dark pop, que recuerda en ocasiones a ritmos propios del hip hop, pero que se mantiene fiel a un sonido propio que ha desarrollado y mantenido como hilo conductor durante toda su carrera.

Pocas horas después del lanzamiento, la cantante se mostraba muy emocionada y agradecida en su cuenta de Twitter:

cried sm tonight that my eyes feel like they know something i don’t — Ariana Grande (@ArianaGrande) February 8, 2019

“He llorado tanto esta noche que parece que mis ojos saben algo que yo no sé.”

Junto al lanzamiento del disco, ha estrenado vídeo para la última canción del LP llamada break up with your girlfriend, i’m bored, en la que escuchamos a una Ariana Grande desenfadada pedirle a alguien que rompa con su novia porque… está aburrida.

Obviamente, en el disco se encuentran sus últimos éxitos thank u, next, imagine y 7 rings. Aunque hay muchas otras que merecen mención como NASA, fake smile o ghostin, os dejamos su nuevo vídeo… con sorpresa final.

