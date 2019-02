Ariana Grande se tatúa ”parrilla de carbón” en vez de ”7 rings”

Ariana Grande no para de cosechar éxitos, el último con su tema ”7 rings”. Tan solo 24 horas después de su lanzamiento la canción fue reproducida por streaming casi 15 millones de veces, superando así el logro de Mariah Carey con su ”All I want for Christmas is you”.

Para celebrar el recibimiento que ha tenido la canción, la cantante de Boca Ratón decidió tatuarse el título de este nuevo single ni más ni menos que en la palma de su mano y en japonés.

La artista cogió las palabras ”siete” y ”anillo” por separado en japonés y las juntó para hacerse el tatuaje con la mala suerte de que esas palabras agrupadas en ese idioma adquieren otro significado: ”parrilla de carbón”

No han sido pocos los fans que conociendo el idioma han avisado a Ariana del error garrafal que había cometido provocando así que la artista eliminara la publicación, lo que no ha impedido que la imagen se haya hecho viral.

La cantante de ”Thank U, Next” no ha tardado en corregir el error, o por lo menos lo ha intentado. Los añadidos al tatuaje y haciendo la lectura japonesa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha significarían: rueda-corazón-siete-dedo. Ariana no está preocupada porque sabe que es una zona de desagaste y que de aquí a un periodo de tiempo no muy largo el tatuaje habrá desaparecido por completo.

Además hay que añadir que en ningún momento se ha sentido atacada y decidió tomárselo con humor , explicó que cuando le hacían el tatuaje, le dolía mucho y que por eso obvió algunos de los caracteres, ¡además se declaró una gran fan de esas pequeñas parrillas japonesas! “Es cierto, dejé fuera ‘つの指’ que debería ir en el medio”, comentó la cantante. “Fue jo**damente doloroso pero aun así queda genial. No hubiese aguantado un símbolo más. Pero esta parte (del cuerpo) también se pela un montón y no durará, así que si lo echo de menos lo suficiente, sufriré la palabra completa la próxima vez“, añadía.

Puedes escuchar algunos de los temas de Ariana Grande en nuestro Top Master.

Me gusta: Me gusta Cargando...