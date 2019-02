Ariana Grande sorprende a todos con su nuevo vídeo ”Break up with your girlfriend, I’m bored”

Como ya os hemos contado en Master Fm, Ariana Grande resurge de sus cenizas con nuevo álbum ”Thank U, Next” junto al lanzamiento de su nuevo disco, ha estrenado nuevo videoclip para la última canción del LP llamada ”Break up with your girlfriend, I’m bored”

En este vídeo encontramos a la artista moviéndose de fiesta en fiesta de manera desenfadada y poniendo ojitos a un joven que está siempre acompañado de su novia.

Cuando escuchéis la canción, si todavía no lo habéis hecho, descubriréis que Ariana se dirige al joven para pedirle que deje a su novia porque está aburrida y que aunque esté mal, no le importa, dándonos a entender que lo quería todo para ella.

”Se que no está bien pero no me importa, deja a tu novia, que me aburro” Es una de las frases del estribillo de la canción que supera los 5 millones y medio de visualizaciones.

El giro de acontecimientos llega cuando al final del videoclip Ariana, en vez de ir a por ese joven, va en dirección a su novia con intención de besarla lo que nos deja a todos sus fans con la boca abierta y con un ”plot twist” inesperado y fantástico. Así entendemos que hay cosas que no deben darse por supuestas y quien sabe que más ha querido dejar claro la artista californiana con este videoclip.

