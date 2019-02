Ariana Grande vuelve a Manchester por el Orgullo LGTB 2019

La artista ha anunciado que liderará el cartel del festival del orgullo británico del 23 al 26 de Agosto. Ariana lo anunció oficialmente ayer por sus redes sociales.

manchester babes, i’m so thrilled to be headlining pride. my heart. i cant wait to see u and i love u so so much.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 25 de febrero de 2019