Ariana Grande y Nicki Minaj cesan los rumores: siguen siendo muy amigas

Las dos artistas se han declarado su amor incondicional en las redes sociales.

Hacía ya varios días que corrían rumores por las redes sociales y entre los fans de ambas artistas de que habían cesado su relación de amistad, después de que la rapera estadounidense se posicionase en Twitter del lado del ex novio de la cantante de pop en un momento difícil para ellos:

We can be so insensitive. God bless Kanye & Pete. Being flippant about mental illness speaks more about you than them. Stop saying the word love & live it. Love is an action. — QUEEN (@NICKIMINAJ) December 15, 2018

“Podemos ser tan insensibles. Dios bendiga a Kanye y Pete (ex novio de Grande). No tomarte en serio las enfermedades mentales dice mucho más de ti que de ellos. Deja de predicar la palabra amor y empieza a vivirla. El amor es una acción.”

En el tweet con fecha de diciembre de 2018, podemos leer entre líneas a la rapera lanzarle una indirecta (bastante directa) a la joven cantante de Florida, sobre dejar de ser hipócrita hablando sobre el amor y no ser capaz de apoyar a su ex Pete Davidson en un momento difícil.

Tras un mes de silencio público por parte de ambas artistas, ha sido la pasada madrugada cuando Ariana Grande le contestó a un seguidor que le preguntaba sobre su mala relación con Minaj, en el tweet comentaba lo siguiente:

no silly ass. there will never be anything but love between us ever. she’s been there for me (in real life) every time i’ve needed somebody & i’ll always be there for her. we love each other. bet. — Ariana Grande (@ArianaGrande) February 6, 2019

“Ni de coña. Nunca va a haber nada excepto amor entre nosotras. Siempre ha estado ahí para mí (en la vida real) cuando necesitaba a alguien y yo siempre estaré ahí para ella. Nos queremos mucho. Apostad por ello.”

Por parte de la rapera, también hubo acercamiento y se animó a confirmar las palabras de la joven artista de pop:

Not more than you’ve been there for me behind the scenes. Love you. For life. https://t.co/yDCpmI9RZO — QUEEN (@NICKIMINAJ) February 6, 2019

“No más de lo que tú has estado ahí para mí entre bastidores. Te quiero. Para siempre.”

La cosa no quedó ahí y Ariana Grande le contestó con unos corazones seguidos de “la que más”. Podemos confirmar que las dos cantantes siguen siendo muy amigas, a pesar de que a veces tengan diferencias (¿y quién no las tiene?). Aunque es cierto que no tenemos a la vista ninguna colaboración entre ellas, podemos recordar su último feat llamado Bed, incluido en el último disco de la rapera Queen (2018).

Me gusta: Me gusta Cargando...