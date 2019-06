¡La gira de los Rolling Stones está a punto de arrancar!

Ya conocemos el itinerario definitivo de ‘No Filter’, la nueva gira de The Rolling Stones. Esta gira fue aplazada debido a problemas de salud Mick Jagger que tuvo que ser operado del corazón el pasado abril. Pero el cantante de la banda de rock ha demostrado estar recuperado al completo y, por lo visto, vuelve con más fuerza que nunca. Así lo mostraba en este post de Twitter en el que aparece bailando y saltando después de que le reemplazaran la válvula aórtica por un catéter.

La banda pidió disculpas a sus fans por el aplazamiento de la gira, pero, a modo de compensación, han incluído a New Orleans entre las paradas del tour, una ciudad que no formaba parte de las 16 fechas originarias. ‘No Filter’ finalmente comenzará este 21 de junio en Chicago y recorrerá gran parte de Estados Unidos haciendo sonar el rock clásico de los Rolling.

We are delighted to announce the new US and Canada tour dates today! All of the cities from the previously postponed shows are locked in, starting at Soldier Field in Chicago on June 21st and including a brand new date in New Orleans! https://t.co/019DDP3ZA8 #StonesNoFilter pic.twitter.com/0C3R5rNfOX

— The Rolling Stones (@RollingStones) 16 de mayo de 2019