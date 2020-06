Ashè ha hecho equipo con el ex integrante de One Direction, Niall Horan, quien se encuentra promocionando su segundo álbum en solitario “Heartbreak Weather“, para compartir una nueva versión de “Moral of the Story“.

La nueva versión fue escrita por ambos al lado de Casey Smith. La colaboración llegó a plataformas digitales y a servicios de reproducción en línea el 17 de junio del 2020.