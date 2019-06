Así es el rap de Arnold Schwarzenegger

Junto a Andreas Gabalier y haciendo deporte en un gimnasio, Arnold Schwarzenegger protagoniza un rap motivacional, y es que al culturista, actor y gobernador aún le faltaba por probar suerte en la música.

En este tema llamado ‘Pum it up’, Schwarzenegger aporta su profunda voz para rapear algunas de las estrofas de esta canción interpretada en su mayoría por su amigo austriaco Andreas Gabalier. «I am Arnold Schwarzenegger, listen carefully, dig deep down and ask yourself who do you want to be», así es uno de los fragmentos motivacionales de este rap recitados por Arnold. ¡A qué esperas para escucharlo!

