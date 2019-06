ASÍ SUENA ‘SHE IS COMING’ DE MILEY CYRUS

El nuevo álbum está ya disponible.

Grandes noticias para los fans de Miley Cyrus, y es que la artista ha publicado por fin el séptimo álbum de estudio de la artista, «She Is Coming», y ya está disponible en todas las plataformas tanto Spotify como en su cuenta oficial de Youtube, ahí la artista ha subido todas las canciones. Pero, además, el álbum se convertirá en una trílogia de discos, la cantante lo ha confirmó.

SHE IS COMING out everywhere now ! 🖤 #SheIsComing https://t.co/bBZKvzzav0 pic.twitter.com/PqnAwwVqcU

— Ashley O (@MileyCyrus) May 31, 2019