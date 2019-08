Ava Max está en la cúspide del superestrella. Su único avance, Sweet But Psycho, está en una cruzada, escalando tablas en todo el mundo. Si bien se sabe poco sobre la estrella del pop de 24 años, se ha revelado en su exitoso single, pero seguro que vendran muchos más exitos, La potencia albanesa / estadounidense se sentó con Genius para explicar el significado de sus letras de Sweet But Psycho y GAH DAMN, ella profundiza.

«Ella se siente psicópata, pero no lo está. Es como si la hubieran visto en esta situación».

«Creo que está bien mostrar todos tus lados y no ser juzgado. Y especialmente en una relación. En este caso, fue una chica que fue mal entendida, cuando en realidad era fuerte, independiente y franca».

«Se la llama psicópata, pero es ella misma y está siendo vulnerable. El tipo se está burlando de ella. Se siente un poco psicológica por el tipo de la relación. No es psicópata. No estoy en absoluto llamada psicópatas a las mujeres. Desde que poco nos han dicho cómo pensar, cómo vestirse, cómo actuar y no creo que eso esté bien «. Ava Max reveló que el protagonista de su canción es realmente demasiado bueno para un tipo que no puede manejar su fuerza, pero ya tenemos también su nuevo trabajo «So Am I» donde ya tiene su posoción en nuestra lista de nuemeros uno, y seguro que llegará a lo más alto, pero ahora vamos a disfrutar de este nuevo videoclip.

