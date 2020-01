Ava Max estrena nuevo sencillo “On Somebody”

Ava Max no podía cerrar el año 2019 sin compartir música nueva con sus seguidores. Su nuevo track llega después de que estrenara su colaboración con Alan Walker, “Alone, Pt. II“, y sus sencillos “Freaking Me Out“, “Torn” y “Salt“.

La canción lleva el nombre de “On Somebody“, fue compuesta por ella misma al lado de Henry Russell Walter (Cirkut). Y llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 30 de diciembre del 2019, Y aunque no se estrenó video musical, el audio de la canción fue subido a su canal oficial de YouTube.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...