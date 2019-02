Avril Lavigne y Nicki Minaj colaborarán en una nueva canción: “Dumb Blonde”

La cantante canadiense de pop-rock anunció en sus redes sociales una colaboración con la rapera trinitense.

Ha sido esta pasada madrugada cuando Avril Lavigne publicaba en su cuenta oficial de Twitter que su nuevo single, Dumb Blonde, saldrá mañana junto a la rapera Nicki Minaj:

Este single, que llega después de Tell me it’s over y Head above water, dos adelantos de su próximo álbum y del que aún no tenemos fecha de estreno. Aunque el anuncio de su nueva canción no quedó ahí: minutos después de la publicación de Lavigne, la rapera estadounidense no tardó en citar el tweet mostrando la emoción que sentía por este nuevo tema:

I used to drive to my job @ Red Lobster playing this woman’s album for an hour straight everyday for months. Crying to “I’m with you”, blasting “complicated” “things I’ll never say” “nobody’s fool” “sk8er boi”. 😩 omg. #DumbBlonde tmrw. This woman is so unbelievably talented 💖 https://t.co/7h75jZHIW2 — QUEEN (@NICKIMINAJ) February 11, 2019

“Solía conducir a mi trabajo en Red Lobster (una cadena de comida rápida) escuchando el álbum de esta mujer durante una hora entera cada día y todos los meses. Lloraba con “I’m with you”, cantaba a gritos “Complicated”, “Things I’ll never say”, “Nobody’s fool”, “sk8er boi”. dios mío. #DumbBlonde mañana. Esta mujer es increíblemente talentosa.”

En las palabras que Minaj le dedicó en el tweet se puede leer, sin lugar a dudas, la emoción e ilusión que tiene por colaborar con la cantante canadiense. Aunque tenemos que decir que la cosa no paró ahí y, por si nos quedaba alguna duda de lo fan que son la una de la otra, Avril le contestó lo siguiente:

“Nicki Minaj es mi favorita!!! Llevo escuchándola tanto tiempo. En cuanto grabé #DumbBlonde, supe que ella sería la artista perfecta para colaborar en ella. Cuando dijo que sí fue como un sueño hecho realidad!!! Me muero por que la escuchéis!”

Está claro que ambas le han puesto mucha pasión al tema y para sus seguidores solo quedan unas pocas horas para disfrutar de ese Dumb Blonde, que solo por el nombre desenfadado y con humor, ya promete.

