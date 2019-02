“Ay corazón” el nuevo tema de Cali y el Dandee

Los artistas colombianos sacan un nuevo single hoy, 14 de febrero

Hoy es el día de los enamorados, pero ¿y aquellos que sufren de desamores?

Hoy Cali y el Dandee se han acordado de todos aquellos que no tienen pareja, de aquellos que no son afortunados en el amor o aquellos a los que no les resulta compatible ninguna pareja. Para todos ellos, ha llegado la canción perfecta de la mano de estos dos artistas colombianos.

“Ay corazón” es posiblemente uno de los hits que serán más escuchados durante este año. Es una de esas canciones a las que estos dos hermanos caleños nos tienen acostumbrados con buen ritmo y una letra pegadiza. Una letra que propone un rayo de esperanza para todos aquellos solteros que no han tenido suerte en el amor.

El video cuenta la historia de un pobre hombre que en San Valentín descubre que su mejor amiga (de la cual está enamorado) ha aceptado una proposición de matrimonio de otro hombre; por ello, el corazón se le sale del pecho y tiene vida propia.

¡Aquí os dejamos este exitazo!

