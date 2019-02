Bad Bunny protagoniza la portada de Billboard y estrena vídeo para “Si Estuviésemos Juntos”

El cantante de Puerto Rico estrena su nuevo vídeo de la mano de su portada de Billboard.

Ha sido el día de los enamorados el que Bad Bunny eligió para estrenar su nuevo videoclip para su canción Si estuviésemos juntos,incluida en su último y primer álbum de estudio X100PRE. En el vídeo podemos ver a Bad Bunnny casándose y celebrando una boda, como muestra de lo que podría haber sido si la relación de la que habla hubiese seguido adelante.

El vídeo, con solo un día de vida, ya tiene casi 2’5 millones de reproducciones en Youtube y está siendo muy aclamado por los fans.

Por otro lado, ayer también salía a la luz su portada para la revista de música Billboard, con una entrevista de lo más sincera en sus páginas. Como por ejemplo, al hablar de sus amistades y trabajar con gente tan cercana: “Te hace sentir en familia, como si estuvieses en casa, te hace sentir normal. Me dan esa dosis de realidad que tanto necesito, para no olvidarme de mantenerme en órbita con los pies sobre el suelo y no olvidarme de la Tierra.”

En la entrevista también habla de sus inicios y de cómo decidió mantenerse fiel a sí mismo, pese a lo que mucha gente le decía: “Cuando empecé en esta indusria nunca tuve miedo de ser yo mismo. Había gente que me aconsejaba cantar un poco más bajo, pero yo siempre pensaba “¿qué es lo peor que podría pasar?”.

Como hemos podido leer más de una vez en sus redes sociales, se encuentra muy cerca de los problemas sociales de la actualidad como en contra del machismo o la homofobia. No fue hace mucho cuando publicó un tweet dirigiéndose indirectamente al cantante Don Omar, por sus comentarios homófobos ante los vídeos que se filtraban del cantante Ozuna el mes pasado manteniendo relaciones sexuales con hombres. Ante la situación, Bad Bunny comentaba:

homofobia a estas alturas? que vergüenza loco — 👁 (@sanbenito) January 23, 2019

Y es que podríamos aventurarnos a decir que el artista puertorriqueño está redefiniendo la masculinidad, alejándose de todos esos comportamientos tóxicos que le ha costado un tiempo dejar atrás. Por ejemplo, aparece con plena naturalidad en sus vídeos pintándose las uñas, como en el anterior vídeo oficial que lanzó con la canción Caro. Vídeo en el que cuenta con la colaboración de todo tipo de mujeres: trans, no binarias, de tallas grandes o con algún tipo de discapacidad.

Además, no duda en dejar claro que está fuera de todos esos prejuicios que llenan titulares de revistas especulando con su sexualidad o las conductas que tiene, como en una alfombra roja en la que dijo: “Todos somos valiosos sin importar nuestra religión, nuestra condición sexual o nuestro estatus. Todos deberíamos ser iguales“. O también con sus quejas públicas hacia un salón de manicura en su visita a España que no quiso atenderle y pintarle las uñas, preguntándose en Twitter si estábamos en 1960.

Está claro que Benito (su nombre de nacimiento) es mucho más que un cantante de reggaetón y que pretende transmitir mucho más que buen rollo con su música.

Me gusta: Me gusta Cargando...