Basanta regresa a España, y visita MASTER FM, nos presntará su EP «YO SOY»

«BASANTA» REGRESA A ESPAÑA PARA PRESENTAR SU EP «YO SOY» TRAS SU GIRA POR LATINOAMÉRICA.

Tras un año y medio de duro trabajo, la cantante y violista madrileña lanza su primer EP en solitario, «Yo Soy». Tras presentarlo en diferentes países de Latinoamérica, como Colombia, Costa Rica y México, el próximo 18 de Julio estará en la capital española en el mítico Hard Rock Café junto a su banda para presentar las canciones que conforman este disco producido por grandes de la industria, Emilio Mercader (Ana Torroja, Miguél Bosé, Dvicio…) y los hermanos Zurdo y Diego Ortega (Reik, Carlos Rivera, Belinda…). Es un EP que refleja perfectamente su fuerte personalidad gracias a unas letras directas que hablan de amor propio, de la necesidad de aceptarse a uno mismo y de luchar por tus sueños sin que nadie te frene.

Basanta es una mujer real y totalmente natural: se siente muy orgullosa de todas sus heridas y cicatrices, tanto las internas como las externas, llegando a presumir incluso de “sus kilos de más”, como ella bien dice. Toca el violín desde los 8 años y canta desde que tiene uso de razón. Llegó a México hace casi 3 años con un montón de sueños por cumplir, y tuvo la enorme suerte de trabajar con artistas a los que siempre admiró, como Maná o Camila. Además, ha abierto conciertos de artistas reconocidos como Paty Cantú, Jessy y Joy, Julita Vengas, Carlos Rivera y Playa Limbo, entre otros.

“Nadie me dijo que fuese fácil irme a 10.000 kilómetros de casa y empezar desde cero en una de las ciudades más grandes del mundo, pero con esfuerzo y sacrificio, he ido logrando hacerme un hueco en el panorama musical mexicano”. Todo esto sin contar con el apoyo de ninguna discográfica, ni inversores, ni nada: tenía que sobrevivir tan solo con su trabajo y su talento, y lo consiguió, pero todo esto y mucho más no lo contará ella misma, por que estará en los estudios de MASTER FM, el próximo lunes día 15 a las 12:30h, una entrevista personal y seguro que nos contará muchas más cosas.

Te lo vas a perder?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...