BEBE REXHA JUNTO A THE CHAINSMOKERS EN ‘CALL YOU MINE’

The Chainsmokers y Bebe Rexha estrenan «Call You Mine» junto con un impactante videoclip.

The Chainsmokers, el dúo de DJs ha lanzando «Call You Mine», el cuarto single de su álbum «World War Joy», que se estrenará este año. El tema cuenta con la colaboración de Bebe Rexha, que se convierte en la protagonista del videoclip. A través de las imágenes rebobinadas, vemos el plan de la artista para acabar con la vida de The Chainsmokers, con los que se cruza en un club nocturno donde ella trabaja como stripper.

One thing we learned after watching "Call You Mine"… don't mess with @beberexha ‼️ Watch her new video with @thechainsmokers now.

▶️ https://t.co/qwVky3vn3y pic.twitter.com/vvDtLYQSfN

— Vevo (@Vevo) May 31, 2019