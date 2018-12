Bebe Rexha lanza su álbum debut y se llama: “Expectations”

El mundo del pop ha cambiado tanto que podemos dar con una superestrella conocida por el gran público -o que al menos suene bastante- y no tenga ni un solo disco en el mercado. Hace ya 2 años que Bebe Rexha presentaba la gala de los MTV Europe, y solo ahora, esta semana, es cuando llega al mercado su primer largo. Eso no quiere decir que no hubiera hecho méritos antes. Bebe Rexha había co-escrito antes de dar el salto en solitario, entre otras cosas, ‘The Monster’, uno de los números 1 de Rihanna y Eminem. También había grabado ‘Me, Myself & I’ con G-Eazy, ‘In the Name of Love’ con Martin Garrix o ‘Hey Mama’ de David Guetta con Nicki Minaj y Afrojack.

El año pasado Bebe Rexha publicaba un par de EP’s, ‘All Your Fault: Pt. 1’ y ‘All Your Fault: Pt. 2’, que incluían dos hits recuperados aquí, ‘I Got You’ y ‘Meant to Be’. El primero era un cruce entre el Michael Jackson de ‘They Don’t Care About Us’, el Justin Bieber de ‘Sorry’ y la Rihanna de ‘U Needed Me’, solo que de estribillo más explosivo; mientras el segundo es una colaboración con Florida Georgia Line que suena a los momentos más beatlianos y luminosos de The Streets y Rudimental. ‘Meant to Be’ cierra ‘Expectations’ por una razón, y es que no es en absoluto una canción identificativa de lo que encontramos en el disco. Casi parece fuera de lugar, un bonus track.

Y es que ‘Expectations’ es más que nada un álbum de baladas y medios tiempos en el que la cantante se acuerda poquito de cómo citaba a Coldplay, The Cranberries y Alanis como influencias al inicio de su carrera. De aquello solo queda una interposición acreditada de ‘Bitch’ de Meredith Brooks en ‘I’m a Mess’, pues en general ahora suena como una discípula de Sia en ‘Ferrari’, que comienza también recordando a Russian Red aunque ella no lo sepa; o como si siguiera queriendo vivir de componer para Rihanna, como prueba ‘Steady’ con Tory Lanez.

La lista de canciones que componen el disco es:

Ferrari

I’m mess

2 Souls on fire (feat. Quavo)

Shining Star

Knees

I Got You

Self Control

Sad

Mine

Steady (feat. Tory Lanez)

Grace

Pillow

Meant to be (feat. Florida Georgia Line)

