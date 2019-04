Ben Platt habla sobre su vida amorosa en su nuevo disco

Aunque su nombre no te suene, conoces de sobra a Ben Platt. Para empezar, es probable te suene de la saga musical Pitch Perfect (Dando La Nota), que coprotagoniza con Anna Kendrick. Si te gustan los musicales, le has visto en Book Of Mormon en Broadway, en el papel de Elder Cunningham, y debutando el rol titular de Evan en Dear Evan Hansen. Ahora, estrena album en solitario, Sing to Me Instead.

“Da miedo” ha declarado el artista. “Es puramente yo. Estoy compartiendo sin ningún filtro de personaje o escritura. Pero estoy adorando este sentimiento.” Ha abierto su corazón en más de un sentido. “Si iba a escribir sobre la gente a la que quiero, no iba a fingir que no eran hombres simplemente por no había hablado de ello antes.”

Para su familia, salió del armario con 12 años, pero esta ha sido su primera oportunidad de presentarle al mundo como han sido las relaciones con chicos a los que ha querido. “Solo iba a dar este salto si iba a representar cada parte de mi mismo”.



Su debut va acompañado de dos videoclips enternecedores, dirigidos por amigos cercanos del propio Platt.



Para celebrar su estrenar su estreno, ha ido al programa de James Corden a hablar de su carrera musical y hacer un divertido dueto sobre el amor y la amistad.



Su sueño desde pequeño había sido componer música original y tener un Tony. Habiendo cumplido ya la segunda parte, era el momento de lanzarse a la piscina e intentar la primera.

