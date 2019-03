‘Best Of Hannah Montana’ estará disponible por primera vez en vinilo

Solo 3000 de estos vinilos estarán disponibles en Urban Outfitters.

El reconocido medio musical Billboard, anunciaba hace apenas unos días el lanzamiento de este vinilo compuesto por 13 canciones de la popular comedia de Disney Channel, Hannah Montana. El exclusivo vinilo será de edición limitada, solo saldrán a la venta 3.000 copias de ‘Best Of Hannah Montana’ y estará disponible en las tiendas de la marca de ropa Urban Outfitters.

Entre las canciones, se encuentran las más populares de la comedia que marcó la infancia de numerosos niños alrededor del mundo y que lanzó a Miley Cyrus al estrellato. Desafortunadamente, los temas que formaron parte de la película ‘Hannah Montana: The Movie’, como ‘The Climb’, no han entrado en este recopilatorio.

Con un precio de 34,98 dólares, el vinilo morado saldrá a la venta el 26 de abril tanto online como en tienda física, aunque ya está disponible el pre-order. “Con tus favoritos de todos los tiempos del programa que nos presentó a Miley Cyrus”, así nos describe Urban Outfitters esta especial publicación.

Estas son las canciones que forman parte de este vinilo recopilatorio:

Cara A

1. The Best of Both Worlds

2. If We Were a Movie

3. Who Said

4. I Got Nerve

5. Pumpin’ Up the Party

6. The Other Side of Me

7. This Is the Life

Cara B

1. Nobody’s Perfect

2. Rock Star

3. True Friend

4. Life’s What You Make It

5. One in a Million

6. We Got the Party

Me gusta: Me gusta Cargando...