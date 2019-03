Diana Ross ha cumplido 75 años y como no ha podido ser de otra forma lo ha celebrado por todo lo alto.

La artista estuvo rodeada de familiares y amigos, muchos de famosos. Entre estos Beyoncé que le dedicaba una canción muy especial ‘Happy Birthday’.

Beyonce sangin Happy Birthday to Ms. Diana Ross! Look how excited she is! 🎂😍

(📹 via BeyLegion) pic.twitter.com/LOeYQj7fOd

— UPROXX (@UPROXX) March 27, 2019