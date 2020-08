Beyoncé reedita The Lion King “Edición Deluxe”

Beyoncé reedita ‘The Lion King: The gift‘ en edición Deluxe, con motivo del estreno en Disney + de su nuevo álbum visual, Black is king, al cual sirve de banda sonora. La nueva edición incluye las 14 canciones de la BSO original (publicada hace un año), secuenciadas para la ocasión, más dos temas adicionales: Su último sencillo ‘Black parade’ y un nuevo remix de ‘Find your way back’.

El film, por su lado, ha sido escrito, producido y dirigido por la propia artista, con ayuda de los directores Emmanuel Adjei (Shahmaran) y Jenn Nkiru (Black to techno), de los realizadores de videoclips Ibra Ake (Childish Gambino), Pierre Debusschere y Jake Nava (con quienes ya trabajó en el pasado), así como de dos de sus más cercanos colaboradores de confianza, los multifacéticos Blitz the Ambassador y Kwasi Fordjour.

Rodado en todos los continentes y con vocación de dignificar, reafirmar, el lugar que ocupa la identidad afroamericana en el mundo actual, ‘Black is king’ incluye vibrantes coreografías en las que participa un extraordinario elenco de actores y bailarines. Entre todos ellos, podemos encontrar algunos cameos bien especiales, tales como las modelos Aweng Ade-Chuol, Adut Akech y Naomi Campbell, la autora y actriz Lupita Nyong‘o, los artistas Jay–Z, Kelly Rowland y Pharrell Williams e incluso la madre de la propia artista, Tina Knowles-Lawson.