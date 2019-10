Billie Eilish actuará en España el 9 de julio de 2020

Billie Eilish ha anunciado una imponente gira mundial para el próximo año, que empezará el 9 de marzo en Miami (Estados Unidos) y terminará con dos conciertos en Londres los días 26 y 27 de julio. Entre medias, una veintena de fechas por Norteamérica antes de descender hacia el sur del continente para pasar en primavera por México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. El tramo europeo arrancará el 9 de julio en España, en un lugar por anunciar. Esta es, curiosamente, la única fecha que queda por confirmar oficialmente y de la que no se especifica la ciudad.

WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 2020https://t.co/NJ4l6oCRP3 pic.twitter.com/KwztlZCynd — billie eilish (@billieeilish) September 27, 2019

Está bien también recordar que ese fin de semana del 9 de julio se celebran en España el Mad Cool y el Bilbao BBK Live. Todo parece indicar que su actuación tendrá lugar en uno de estos dos festivales, aunque son solo conjeturas. De hecho, a tenor de la deriva estilística de ambos festivales, Mad Cool partiría con ventaja, aunque no se pueden descartar ni al Bilbao BBK Live ni un concierto propio como los que da en algunas ciudades europeas. Esta fecha supone el regreso de Billie Eilish a España tras llenar a principios de septiembre el Palau Sant Jordi y el WiZink Center en su primera visita a Barcelona y Madrid.

Ahora sí, vamos a disfrutar de este último videoclip de Billie Eilish que lle va por titulo «all the good girls go to hell» un video que no deja indiferente a nadie, como todo lo que hace.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...