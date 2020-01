Billie Eilish arrasa en los Grammy

Billie Eilish ha arrasado en los Grammy 2020 al ganar cinco de los seis premios a los que estaba nominada, incluyendo los más importantes de esta edición. Así las cosas, la joven de 18 años ha ganado los premios a Mejor Álbum de Pop Vocal, Mejor Nueva Artista, Álbum del Año -por su debut ‘When We All Fall Asleep, Where do we go?’- y Grabación y Canción del Año por ‘Bad guy’.

Para rematar la victoria, el hermano y productor de Billie Eilish, Finneas, se ha hecho con dos galardones por sí mismo: Mejor Arreglo para Álbum (no clásico) y Productor del año (no clásico).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...