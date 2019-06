Billie Eilish conciencia de la importancia de la salud mental

La joven estrella brilla más que nunca, y ha querido aprovechar este momento en el centro de atención para, con la colaboración del ad council americano, concienciar a la población de la importancia de pedir ayuda cuando la necesitas.

«Los niños usan mis canciones como abrazo. Canciones sobre estar deprimido, suicida, o completamente en contra de ti mismo. Algunos adultos piensan que esto es mal0, pero yo creo que ver que más gente se siente como tú te sientes es reconfortante. Es un buen sentimiento.» dice la cantante en el anuncio. » No te hace débil pedir ayuda. No te lo hace. No te hace débil pedirle un amigo que te acompañe a terapia. No debería hacer sentir débil pedirle ayuda a nadie. Y deberías de ser capaz de pedirle ayuda a cualquiera, cualquiera debe de ayudar a alguien si lo necesitan. Sabes, al iniciar una conversación, no tiene por qué ser todo super serio desde el principio. Puedes decir’¿cómo te sientes? ¿estás bien?»

La campaña se llama ‘Seize The Awkward’ (algo así como ‘Aprovecha Lo Incómodo’), y en ella, Billy incita a ofrecer ayuda a la gente que creemos que puede necesitarlo, abriendo así una línea de comunicación para aquellos que no se atreven a pedirla.

«Creo que cuando la gente oye ‘Recuerda cuidar de tu salud mental’, lo que piensan es que todos los demás lo están haciendo ya, y eso no es en absoluto cierto. ¿Sabéis? Por mi parte, sigo intentando aprender a asegurarme de que estoy bien» declaró la cantante, que siempre ha hablado abiertamente de sus problemas de salud. Sufre de terrores nocturnos (que, de hecho, son una gran inspiración en su último album, ‘Where We Fall Asleep Where Do We Go») y, desde muy pequeña, ha tenido problemas de depresión. «La depresión ha controlado casi todo en mi vida. Desde siempre he sido una persona melancólica.»

Pese a su juventud, Eilish tiene mucho que aportar sobre un tema que debería de ser cada vez más relevante en nuestros medios.

