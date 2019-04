BILLIE EILISH ESTRENA EL VIDEOCLIP DE “BAD GUY”

Billie Eilish muestra su lado más divertido en el vídeo de “bad guy”.

Billie Eilish ha publicado su nueva canción “bad guy” junto a un videoclip que en cuestión de minutos ha conseguido un gran éxito a nivel mundial. La canción ha inaugurado su nuevo álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Acostumbrados a sus últimos trabajos visuales de lo más oscuros, en esta canción recupera su lado más divertido y colorido.

Este lanzamiento lo ha acompañado de un nuevo videoclip del tema “bad guy”, que también incluido en su nuevo álbum. En sus últimos vídeos, la artista mostraba un lado oscuro y tenebroso, en “bad guy” recupera su parte más divertida y colorida que nos recuerda a sus temas anteriores como “Bellyache” o “Don’t Smile At Me”. En el videoclip podemos ver a Billie en diferentes escenarios muy coloridos en una sucesión de acciones tan simples como divertidas.

