Billie Eilish habla de su colaboración junto a Rosalía

Billie Eilish ha revelado recientemente, en una entrevista para el programa de Annie Mac, que ha estado grabando recientemente con la artista Rosalía.

La californiana, había hablado previamente de su admiración por Rosalía, habiendo asegurado que se declara “una gran fan” y que le encantaría colaborar con ella. Al parecer, ha sido así, a pesar de que no contamos con información acerca de su álbum debut, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo día 29 de marzo.

Tal y como cuenta Billie Eilish, las dos grabaron juntas en estudio, haciendo que la estadounidense llegara a “notas en las que ni siquiera había pensado antes”. Prosigue afirmando que “sabe realmente lo que quiere”, y que es la única persona que ha conocido que realmente es así.

Falta por confirmar si esta colaboración formará parte de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” o si tendremos que esperar más para escucharlo. Por ahora, la artista americana, ha publicado tres de los catorce temas que formarán el tracklist.

Me gusta: Me gusta Cargando...