Billie Eilish juega a cantar éxitos de otros artistas.

Billie Eilish es la última protagonista del juego ‘Song Association’ de la revista ELLE y, según las reglas habituales, tiene 10 segundos para pensar en una canción a partir de una única palabra clave.

Empieza un poco desconcentrada la estadounidense, pues es incapaz de recordar alguna canción que contenga la palabra ‘dance’. «¿Por qué estoy pensando en Livin’ on a prayer?», se pregunta, extrañada por pensar en Bon Jovi en ese momento.

Pero pronto se centra y canta un poquito de ‘Worth it’ de The Weeknd a partir de la palabra ‘perfect’. Cuando el reto es dar con un tema que contenga ‘party’, admite que solía cantar ‘Party in the USA’ de Miley Cyrus.

A partir de ahí, encadena canciones de Big Sean y Kash Doll’s -‘So good’ a partir de ‘good’-, P!nk -‘So what’ a partir de ‘rockstar’-, o Justin Bieber y Nicki Minaj -‘Beauty and the beat’ a partir de la palabra ‘beauty’.

Un divertido juego, en definitiva, con el que Billie Eilish disfruta sonriente según va ganando confianza progresivamente frente a la cámara.

