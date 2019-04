¡Billie Eilish: la primera artista de los 2000 en llegar al número 1!

Que haya estrellas infantiles no es algo nuevo. Sin embargo, estas suelen ir en un mundo a parte, orientadas un público objetivo distinto, hasta que crecen en edad. Muestra de ello es Miley Cyrus, Selena Gómez o One Direction. Más extraño es el caso de Billie Eilish: pese a su juventud, su estilo de música atrae a todas las edades, y no son pocos los famosos que se han declarado fans confesos de la artista. A sus 17 años, no para de batir records. Y el último es, precisamente, gracias a su edad.

Y es que Billie Eilish es la primera cantante nacida pasados los 2000 en llegar al número uno de Billboard. Ella tiene nada menos que 17 años (nació el 18 de diciembre de 2001), pero con su album debut ‘Where We Fall Asleep, Where Do We Go?’ ha llegado al número 1. Es además, la segunda semana más exitosa de un album en 2019, superada solo por Thank U, Next, de Ariana Grande.

Billie es también la artista más joven en llegar al no 1 desde 2009, cuando Demi Lovato debutó con 16 años su ‘Here We Go Again’.

Billie se encuentra feliz y orgullosa de sus fans ” es un ejercito de buena gente, gente abierta de mente. Siento que si digo lo orgullosa que estoy de ellos, suena como si yo fuera el único motivo por el que existen. No es cierto. Son ellos. Estos chicos han venido a mi.”

