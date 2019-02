Billie Eilish llega en septiembre a Madrid y Barcelona

Billie Eilish, la artista estadounidense, actuará en el Poble Espanyol de Barcelona el día 2 de septiembre y en el WiZink Center de Madrid el 3 de septiembre.

Tras agotar en tan solo un día las entradas para su primer concierto en España, el próximo 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, la joven ha decidido ofrecer dos fechas nuevas en nuestro país.

“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” es el título que recibe su nuevo álbum, que lanzará al mercado el próximo 29 de marzo. La gira que llevará a cabo en España, supone la presentación oficial de este álbum ante el público. La semana pasada, publicó el último adelanto, canción denominada “Bury a friend”.

Las entradas podrán ser adquiridas a partir del miércoles 13 de febrero por 35€ a los que habrá que incluirle los gastos de gestión.

Me gusta: Me gusta Cargando...