Billie Eilish presenta su nuevo single ‘wish you were gay’

Su primer album,‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ saldrá a la venta el 29 de Marzo de este año. La tracklist ya está disponible para todos sus fans y, poquito a poquito, ha ido desvelando como suena la música tras los títulos. Ya hemos escuchado “You Should See Me In a Crown”, “When The Party Is Over” y, más recientemente, “Bury a friend“. Ahora, Billie Eilish nos presenta “wish you were gay”.



Esta dulce balada trata, según la propia cantante, de como intenta consolarse a si misma tras el rechazo de un chico pensando que tal vez no quiere estar con ella porque es homosexual. “No es en absoluto un insulto. Es más, cuando alguien que no te corresponde te hace pensar ‘¿por qué? ¿acaso huelo mal?’ Tu cerebro va todos estos sitios distintos buscando qué es lo que está mal contigo. Si solo hubiera un motivo. Me gustaría que fueras gay para no dañar mi orgullo, para justificar tu falta de interés en mi.” explicaba Billie en un directo de instagram.

Con solo 17, esta joven artista lleva componiendo desde 2017 con la ayuda de su hermano, Finneas O’Connell, que también tiene su propia banda. Asegura que hace música desde los 11, aunque fue con 15 con los que saltó a la fama con su primer EP “Ocean Eyes”.

Me gusta: Me gusta Cargando...