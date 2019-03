BILLIE EILISH PUBLICA EL TEASER DE “YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN”

Billie Eilish estrena videoclip de animación para “you should see me in a crown”.

Tras arrasar en su reciente gira europea, junto con su concierto en el San Jordi Club en Barcelona, Billie Eilish publicará el viernes 29 de marzo su nuevo álbum “when we all fall asleep, where do we go?”, uno de los lanzamientos más esperados del año.

Con el gran éxito de su último tema publicado “bury a friend”, que ya tiene en Youtube más de 88 millones de reproducciones, la artista ha publicado el teaser animado de “you should see me in a crown”, otra de las canciones que formaran parte de su nuevo proyecto musical.

En el vídeo, la artista se convierte en un personaje clásico de anime. El videoclip ha estado dirigido por Takashi Murakami, famoso diseñador japonés encargado del artwork del compacto de “Kids See Ghosts” (Frank Ocean / Kid Cudi). El videoclip podremos visualizarlo la próxima semana a través de Apple Music.

Billie's official video for "you should see me in a crown", created in collaboration with @takashipom, is available now only on @AppleMusic. Watch it here: https://t.co/J1ZbhSfTgx pic.twitter.com/2WUeD9enJi — billie eilish (@billieeilish) March 18, 2019

