Billie Eilish supera a Cardi B y a Ariana Grande

Billie Eilish debutó con su álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ y alcanzó primer lugar en la lista de Billboard 200, de esta forma se convierte en la primera artista de los 2000 en posicionarse en dicha lista.

Con tan solo 17 años la cantante estadounidense ha batido récord por encima de artistas como Cardi B o Ariana Grande. Billie Eilish se postulaba en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, logrando así tener 14 canciones en la lista.

What are your dreams like when you listen to Billie's album while you're sleeping? Listen to the album and post your dreams (or nightmares): https://t.co/QTxz8TiibV #WHENIFALLASLEEP pic.twitter.com/r9LF6JQsRE

— billie eilish (@billieeilish) April 4, 2019