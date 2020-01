Billie Eilish ya está el video oficial de “everything i wanted”

“everything i wanted” es el nombre del nuevo sencillo de Billie Eilish y llega después de que estrenara su álbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” y su remix de “bad guy” con Justin Bieber.

La canción fue escrita por ella misma al lado de FINNEAS, con la producción de John Greenham y Rob Kinelski. Y llegó a plataformas digitales y servicios de reproducción en línea el 13 de noviembre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Interscope Records.

Billie cantó por primera vez en vivo su canción durante su primera visita a México en el festival Corona Capital, el 17 de noviembre del 2019, la respuesta del público mexicano fue increíble aún cuando tenía pocos días de haberse estrenado el tema que la cantante compartió este momento con todos sus seguidores subiendo el video del performance a su canal oficial de YouTube el 12 de diciembre del 2019. Fue hasta el 23 de enero del 2020 que la cantante compartió el video musical para la canción, realizado bajo la dirección de ella misma.

