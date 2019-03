Björk resucita el cassette

Excéntrica, divertida y original. Así es Björk. La artista, que empezó su carera musical con tan solo 11 años, ha decidido sorprender de nuevo y sacar su discografía completa como en los viejos tiempos, en cassette.

… we have another surprise for you … we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes pre-order: https://t.co/9id3fTtlNU pic.twitter.com/IZ7P8v9WXo

“…tenemos otra sopresa para vosotros…

estamos muy felices de sacar una línea de cassettes de edición limitada “

Las cintas, de saturados colores y cuidada estética, saldrán a la venta el 25 de Abril. Son nueve, y cada una cuesta 8.99 dólares. Además, está disponible por 69.99 un pack que incluye todas ellas. Junto a la colección de cassettes ha sacado también una colección de camisetas vintage.

we are very excited to let you know that for this #tbt we are releasing a collection of vintage shirts … pre-order these special items by clicking on this link : https://t.co/z2PtPFdt3H pic.twitter.com/2ipJ0jaC1J

— björk (@bjork) 7 de marzo de 2019