El grupo BLACKPINK está de regreso y después de compartir su álbum en vivo “BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA TOKIO“, tienen nueva música para todos sus fans.

El nombre de su nuevo sencillo es “How You Like That“, fue compuesto por R.Tee, 24, Teddy Park y Danny Chung, y llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 26 de junio del 2020 a cargo de Interscope Records. Ese mismo día también se estrenó el video musical para la canción en el canal oficial de YouTube del grupo.