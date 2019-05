BLACKPINK SE CONVIERTE EN LA GIRL BAND CON MÁS VISUALIZACIONES

Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie han alcanzado un récord histórico.

BLACKPINK es uno de los grupos de k-pop más reconocidos, y no solo en Corea del Sur, si no en todo el mundo. Todo el trabajo y esfuerzo que realizan cada día estas cuatro chicas las ha llevado a realizar una gira por todo el mundo.

Después del gran éxito obtenido en la plataforma de YouTube con su más nuevo tema «Kill This Love», las artistas han logrado obtener un nuevo récord y se han convertido en el grupo femenino con más visualizaciones de toda la historia de YouTube. Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo han sobrepasado, no solo a grandes grupos de k-pop, sino también han logrado supera a grupos internacionales como Little Mix o Fith Harmony.

Por ahora, BLACKPINK se han convertido en las reinas de los grupos femeninos en YouTube, mientras tanto seguiremos esperando noticias acerca de su llegada a Latinoamérica que está casi confirmada para finales de este año.

