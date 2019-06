BLAS CANTÓ ESTRENA ‘HANG UPS’ CON SCOTT HELMAN

La reedición del single «Hang Ups» ha contando con el artista español Blas Cantó.

El cantante canadiense Scott Helman, gracias al éxito que ha conseguido su tema «Hang Ups», ahora, el artista ha decidido crear un remix junto a Blas Cantó, el ex miembro de la banda Auryn, donde mezclan sus estilos y combinan español e inglés en esta nueva versión del tema. Sin duda, ha sido toda una sorpresa para los fans de ambos artistas.

Here’s it is!! The Hang Ups Remix featuring @BlasCanto. Had a lot of fun on this collab, hope you enjoy. Full video: https://t.co/cysGeaGOE1 🙃 #HangUpsRemix pic.twitter.com/u7y3OMpvlA

— Scott Helman (@ScottHelman) May 31, 2019