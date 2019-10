Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2020

Pues ya sabemos quién nos representará en la final del certamen se celebrará el próximo 16 de mayo en Róterdam. Blas Cantó, integrante de Auryn que el año pasado sacó su primer disco en solitario, representará a España en la 65ª edición de Eurovisión, según ha informado RTVE.

La edición del año 2020 del festival se celebrará en los días 12, 14 y 16 de mayo en el Ahoy Arena de Róterdam (Países Bajos).

Murciano de 26 años, Blas Cantó se dedica a la música desde niño y tiene una larga relación con Eurovisión. En 2004 se presentó al concurso Eurojunior y quedó finalista. Entre 2009 y 2016 formó parte del grupo Auryn, una boyband de cinco vocalistas que en 2011 se presentó a Destino: Eurovisión. Entonces quedaron en segunda posición. En 2017, una vez desintegrado el grupo, Blas Cantó se presentó a Tu cara me suena (Antena 3) y ganó. Para entonces ya había preparado un primer sencillo, In your Bed. En 2018 publicó su primer disco en solitario, Complicado.

Tras los últimos fiascos en Eurovisión, RTVE ha optado de nuevo por regresar al sistema de designación directa para seleccionar el representante español. La intención es apostar por «un artista respaldado por una carrera musical», según informó la cadena pública. En los últimos años, RTVE ha optado por diferentes alternativas para la elección. Las tres últimas ocasiones en las que se ha optado por la designación directa fueron elegidas Edurne (que terminó 21ª en 2015), El sueño de Morfeo (25ª en 2013) y Pastora Soler (10ª en 2012). Pero este ha sido uno de los sistemas más utilizados por la cadena pública. El certamen se celebrará en un auditorio que puede acoger a 16.500 personas. Es la misma sede donde en 2007 se celebró la versión infantil del evento. 10 años antes se concedieron allí los premios de MTV Europe, pues desde aquí, le deseamos mucha suerte a Blas Cantó, y estaremos muy pendientes de todo este proceso, y el tema que nos representará en este festival, de momento nos quedamos con uno de los temas del artista.

