Blas Cantó ya es líder de ventas en España

Con su nuevo álbum “Complicado”, el ex-integrante de Auryn se ha posicionado como número uno en el top de discos vendidos. A pesar de ser el debut del joven cantante en solitario, su inicio no podría haber sido mejor.

Su disco se compone de 16 canciones, en las que aborda diferentes estilos, y en el que han participado artistas como Leire Martínez (Dejarte ir), cantante de la Oreja de Van Gogh, y Beatriz Luengo (Algo más).

Hasta sacar su primer disco, que se ha hecho esperar, Blas Cantó sacó dos temas “In your bed” y “Drunk and Irresponsible” como adelanto a su nuevo trabajo. Pero sin duda, la canción que más ha arrasado es “Él no soy yo” cuyo lanzamiento no sólo ha resultado ser su mayor éxito hasta la fecha, sino además, una de las canciones que más ha triunfado en el pop español del 2018.

En la lista de discos más vendidos le siguen Arnau Grito con Revolución Bananera y David Guetta con 7, en segundo y tercer puesto respectivamente.

El top de streaming, sin embargo, sigue liderado por Ozuna con su disco Aura, que lleva cuatro semanas como número uno. En ésta lista, Blas Cantó lo encontramos en el puesto 34, muy inferior a la lista de ventas tradicionales.

El cantante de reggaetón lidera también la lista de canciones reproducidas en streaming con Vaina Loca. En los siguientes puestos se encuentra Aitana con Teléfono, y Mozart La Para y Justin Quiles con Mujeres.

Blas Cantó comienza así, sus andanzas en solitario y aunque sabemos que nunca es fácil triunfar habiendo formado parte de una banda, el cantante murciano viene pisando muy fuerte.

