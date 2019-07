Blurryface, de Twenty One Pilots, el disco de una banda más escuchado en streaming de la historia

El cuarto disco de Twenty One Pilots, «Blurryface» (2015) es el álbum de una banda más escuchado en streaming de todos los tiempos, según datos de Chart Data recogidos por el NME. Esta cuenta apunta que Blurryface cuenta con 3.500 millones de escuchas solo en Spotify. Además, la canción Streesed out acumula más 1.700 millones de visionados en YouTube. Por ahora, no se han sumado los resultados de otras plataformas de música en streaming -como Apple Music o Deezer-, por lo que las cifras del dúo integredo por Tyler Joseph y Josh Dun son aún más altas.

Los diez artistas más escuchados en 2018 solo en Spotify fueron todos solistas: Drake, Drake, Post Malone, XXXTENTACION, J Balvin, Ed Sheeran, Eminem, Ozuna, Bad Bunny, Khalid y Ariana Grande.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...