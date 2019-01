Bob Sinclar y Robbie Williams sorprenden con su nueva colaboración

Después de que ambos coincidieran en un evento benéfico del colegio de sus hijos en Los Ángeles, pocas palabras hicieron falta a Robbie Williams y Bob Sinclar para poner en marcha una colaboración tan exitosa como es “Eléctrico Romántico”.

Fueron los artistas los que anunciaron su colaboración hace unos días a través de sus redes sociales.

So honoured to sing on the new track from @bobsinclar. Give it a spin on the link below and let me know what you think xhttps://t.co/Ah1HRKZeMd pic.twitter.com/5bFyTu9KLg

