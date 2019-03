Bonnie Tyler y su voz rasgada regresan tras 7 años

Con 5o años de experiencia musical a sus espaldas, Bonnie Tyler regresa, tras 7 años de parón, con su nuevo álbum ‘Between the earth and the stars’. La artista galesa internacionalmente conocida por temas como ‘Total Eclipse Of The Heart’ o ‘Holding Out For A Hero’, vuelve con más energía que nunca y trae de vuelta su característica voz rasgada.

Influenciada por Janis Joplin y Tina Turner, Bonnie Tyler sigue siendo un referente musical desde que en los 80 cosechara sus mayores éxitos. Este nuevo álbum, con el que la artista conmemora su 50 aniversario en la música, viene cargado de temas que combinan el estilo country, rock, pop y blues. Un sonido reconfortante con el que Bonnie Tyler vuelva a sus raíces y lo hace para quedarse.

“He actuado en todo el mundo y todavía me encanta tocar el escenario y entretener a mis fantásticos fanáticos. Sin embargo, era el momento adecuado para volver al estudio, pero sabía que, para cumplir 50 años de desempeño, tenía que entregar algo realmente especial. ¡He hecho justo eso! El nuevo material sobre ‘Between the earth and the stars’ está sonando increíble”. Así ha presentado ella misma su nuevo trabajo de estudio en su página web en la que podemos encontrar mucha más información sobre ella y sus novedades musicales.

Estos son los 14 temas que compone ‘Between the earth and the stars’ y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

1. Hold on

2. Battle of the sexes – Tyler, Bonnie / Stewart, Rod

3. Slow walk

4. Seven waves away

5. Someone’s rockin’ your heart – Tyler, Bonnie / Rossi, Francis

6. Older

7. Taking control – Tyler, Bonnie / Richard, Cliff

8. Between the earth and the stars

9. Don’t push your luck

10. To the moon and back

11. Bad for loving you

12. Let’s go crazy tonight

13. Missing you

14. Move

