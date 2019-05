Brian May: «Queen no ha recibido ni un penique con Bohemian Rhapsody

La película Bohemian Rhapsody ha sido uno de los fenómenos culturales de la temporada, ganando premios Oscar y Globos de Oro y, sobre todo, recaudando más de 900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Pero a pesar de este éxito masivo, el guitarrista de Queen, Brian May, ha asegurado la BBC Radio 2 que el grupo no ha ganado ni un penique con la película.

«Fue una largo trabajo de amor. Como doce años en desarrollo, supongo. Pensábamos que al final saldría bien y nos sentimos bien al respecto, pero no nos dimos cuenta de que lo haría tan bien», ha destacado.

«Estuvimos con un contable el otro día y todavía no hemos ganado ni un penique por ella. ¿Cómo de exitosa debe ser una película para que ganes dinero? Hay tanta gente involucrada que las personas no se dan cuenta de todas las piezas que hay que encajar», ha apostillado. May defiende, asimismo, que Rami Malek interpreta a Freddie Mercury «con dignidad» y sin haberlo «blanqueado». «Es muy real», ha proseguido, para luego rematar: «Es fenomenal la forma en que se metió dentro del cuerpo de Freddie, dentro de su piel».

Me gusta: Me gusta Cargando...