BRITNEY SPEARS SE RETIRARÁ DE LA MÚSICA MUY PRONTO

Según declaraciones de amigos cercanos, Britney Spears podría dejar la industria de la música poco después de que se dé de alta de la clínica psiquiátrica donde se encuentra. Las razones pueden ser que se encuentra en frágil estado mental, ya que ha sido internada en el hospital poco después de que su padre casi muriera por una enfermedad aún desconocida.

La artista no está pasando por su mejor época, ni profesional ni personal. A principios de mes la cantante fue ingresada en una clínica mental debido a la ansiedad que le ha causado la enfermedad que padece su padre. Sus familiares, amigos y compañeros más cercanos han afirmado que es muy probable que la princesa del pop abandone el mundo de la música, especialmente porque en los últimos años la artista seguía adelante gracias al apoyo de su padre. La relación que tenían era tan fuerte que se rumoreaba que fue únicamente por su padre que Britney decidió regresar a la música, por lo que sin él, ella no desea continuar.

I appreciate your prayers and support for my family during this time. Thank you, and love you all… always.

— Britney Spears (@britneyspears) January 4, 2019