Britney tranquiliza a sus fans tras internarse en una clínica de salud mental

La vida de una estrella del pop es dura, y prueba viviente de ellos es Britney Spears. La princesa del pop ha tenido una tortuosa carrera y, tras estabilizarse y formar una familia, decidió internarse en un centro de salud mental por necesidad de asistencia tras el empeoramiento del estado de salud de su padre.

Sus seguidores, sin embargo, han detectado rumores de que ella está ahí contra su voluntad, probablemente incitada por su novio. La campaña “#FreeBritney” ha inundado las redes sociales, y se hizo hasta una protesta el pasado Lunes 22 en Los Angeles pidiendo respuestas.

Este pasado martes, sin embargo, la artista desmintió que estuviera allí contra su voluntad. “Hola chicos, solo chequeando con aquellos de vosotros que estáis preocupados por mi. Todo está bien. Mi familia ha estado bajo mucho estrés y ansiedad, así que necesitaba tiempo para procesar. No os preocupéis. Estaré de vuelta muy pronto.” Acompañó el video con la frase “estoy haciendo lo que es mejor para mi”.

“¡Quería decir hola porque las cosas que están diciéndose de mi están fuera de control! ¡Wow! Hay rumores, amenazas de muerte a mi familia y mi equipo, y tantas cosas locas siendo dichas. Estoy intentando tomarme un momento para mi misma, pero todo lo que está pasando solo me lo pone más difícil. No creáis todo lo que leéis y veis.” Después hace referencia a otro escándalo aparte, el de su Manager Sam Lutfi, que fue acusado de escribir emails falsos bajo el nombre de la cantante. “Mi situación es única, pero prometo que estoy haciendo lo que es mejor en este momento. Igual no sabéis esto de mi, pero soy fuerte y lucho por lo que quiero. Vuestro amor y dedicación es fantástico, pero lo que necesito ahora es un poco de privacidad para poder manejar las cosas duras que la vida me está tirando. Si pudierais hacer eso, estaré agradecida para siempre. Os quiero.”

Mientras tanto, el novio de Spears, Sam Asghari, a asegurado a sus fans que la cantante es tá bien. “Sus fans son fantásticos y están muy preocupados. Pero está haciendolo bien. Nadie debe preocuparse. Está fantástica.”

Me gusta: Me gusta Cargando...